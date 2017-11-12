Minik Alperen'i ölüme götüren şok görüntüler ortaya çıktı!

İzmir'in Çiğli İlçesi'nde, kreş servisinde unutulan 3 yaşındaki Alperen Sakin'in ölümüne neden olan skandallar zincirinin okul sahibi tarafından önce yerinden sökülüp saklanan sonra polisin araştırmalarıyla bulunan görüntülerine ulaşıldı.

DHA'nın haberine göre, Çiğli Köyiçi Mahallesi'nde geçen 15 Ağustos'ta meydana gelen olayda, Serkan Sakin ile Buket Sakin çiftinin oğulları Alperen Sakin, Çiğli Özel Sevgi Yumağı Anaokulu'na götürülmek üzere 47 yaşındaki servis şoförü T.İ. ile rehber personel 17 yaşındaki D.K.'ya teslim edildi.