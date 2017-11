Naim Süleymanoğlu acil ameliyata alındı

Olimpiyat ve dünya şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu, beyindeki kanama ve buna bağlı artan ödem nedeniyle ameliyat edildi.

Ataşehir Memorial Hastanesi Genel Cerrahi ve Organ Transplantasyonu Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kamil Yalçın Polat, Süleymanoğlu'nun sağlık durumuna, ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, karaciğer nakli olan Süleymanoğlu'nun, beyindeki kanama ve buna bağlı artan ödem nedeniyle acil ameliyata alındığını, ameliyatın başarılı geçtiğini bildirdi.

Süleymanoğlu'nun tedavi sürecinin gün gün, saat sat takip edildiğini ifade eden Polat, şöyle konuştu:

"Naim Süleymanoğlu'nun hastanemize geldiği günden bugüne kadar olan süreci özetlemek istiyorum. Süleymanoğlu bize geldiğinde karaciğer komasındaydı ve genel durumu kötüydü. Acil nakil olması gerekiyordu ve canlı donörden yaptık ve herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Takıldığı andan itibaren karaciğer çalışmaya başladı. Fakat biz olası olumsuzluklara karşı her türlü tedbirimizi almıştık. Bu süreçte Süleymanoğlu'nun kontrollerinde nörolojik bulgulardan dolayı bir beyin incelemesine yani tomografisine gitmek zoruna kaldık. Sol kısmında bir buçuk santimlik istemi bir alan gördük, beyin cerrahı arkadaşlarımızla konuyu yakın takibe aldık. Yakın takiplerinde sıkıntı yaşamadık, zaman zaman enfeksiyon sorunları yaşadık. On gün kadar öncesinde beyninin sol tarafında bir kanama oluştu. Beyin cerrahi, yoğun bakım ve nöroloji servisleri olarak ekiplerimiz, yakın takibe aldı. Beyin cerrahisi başta olmak üzere gün gün, saat saat Süleymanoğlu'nun beyin fonksiyonları ve diğer organlarının fonksiyonlarını yakın takibe aldık. Kanamanın durduğunu, oluşan ödemin yavaş yavaş gerilediğini gördük. Organ fonksiyonlarında bir bozulma yoktu, yine yoğun bakımda uzun süre kalan ve özellikle karaciğer nakli olan hastalarda görebildiğimiz enfeksiyonlar zaman zaman oldu. Bugün yapılan nörolojik bulgularda, gerilemeler görmemiz üzerine beyin tomografisi alındı bunun sonucunda önceki kanamanın olduğu odakta ve birtakım sistemik odakların görülmesi üzerine ameliyat kararı alındı. Çünkü bu onun için hayati tehlike arz ediyordu, beyin cerrahisi ameliyatı gerçekleştirildi. Yapılan işlem beyni rahatlatmak ve ödemi rahatlatmaktı; şu an vital bulguları stabil, ancak hayati tehlikesi devam ediyor."

Ameliyatı gerçekleştiren ekibin başkanı Prof. Dr. Gökhan Akdemir ise bugüne kadar ekip bütünlüğü ile takip ve tedavi yapıldığını hatırlatarak, "Bugün yapılan kontrollerde, sol tarafında ödemin arttığını, kafatasının içerisinde sıkıştırmaya neden olduğunu gördük. Beynin basıncını önlemek için ameliyat yaptık ve kendisi yoğun bakımda. Ameliyat sonrası kontrol filmleri uygun olduğu gördük ve takibe devam ediyoruz." diye konuştu.

Gazetecilerin, "Yeni bir ameliyat öngörülüyor mu?" sorusu üzerine Polat, "Tekrar bir ameliyata şu an gerek yok ama önümüzdeki süreç belli değil. Ne getirir bilmiyoruz. Diğer organ fonksiyonlarında neler olur, bilmiyoruz. Bu tür durumlar beş veya on hastada görülür. Naim Süleymanoğlu için inşallah elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Milletimizin, insanlarımızın da duasını eksik etmemesini istiyoruz." cevabını verdi.

NAİM SÜLEYMANOĞLU KİMDİR?

Naim Süleymanoğlu, 23 Ocak 1967'de Bulgaristan'da dünyaya gelen Naim Süleymanoğlu, haltere 1977'de başladı. 15 yaşında iken Brezilya'da düzenlenen dünya gençler halter şampiyonasında 52 kiloda iki altın madalya alarak şampiyon oldu. Onaltı yaşında rekor kırarak yine şampiyon oldu. Böylece halter tarihinde en genç dünya rekortmeni ünvanını aldı.