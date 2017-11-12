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istasyonunda patlama

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 12.11.2017 18:54 Güncelleme Tarihi: 12.11.2017 18:57
Petrol istasyonunda patlama

Denizli-Antalya karayolu üzerinde bulunan bir istasyonunda patlama meydana geldi. ardından istasyonda yangın çıkarken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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Petrol istasyonunda patlama
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