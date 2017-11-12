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WhatsApp baskınında 33 kilo skunk ele geçirildi

Ceyhan TORLAK
CEYHAN TORLAK

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 11.11.2017 21:18 Güncelleme Tarihi: 12.11.2017 01:57
WhatsApp baskınında 33 kilo skunk ele geçirildi

'de bir evde 33 kilogram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ele geçirildi.

'de Narkotik Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 3 ay önce hizmete sokulan "" sayesinde bir evde 33 kilogram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ele geçirildi. Polis ekiplerinin 33 kilo skunk buldukları eve zanlının üzerinden çıkan anahtarla girdiği öğrenildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından yaklaşık 3 ay önce hizmete sokulan "0552 155 35 35" numaralı Watsapp İhbar Hattı ile mücadelede etkili oluyor. Bir vatandaş tarafından Watsapp ihbar hattına yapılan ihbarda A.M'nin (35), kente getirdiği uyuşturucuyu torbacı tabir edilen sokak satıcıları aracılığıyla satacağı bildirildi. Narkotik polisi ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, A.M. ile sokak satıcısı U.A'nın (29) içinde bulunduğu taksiyi tespit etti.

ÜZERİNDEN ÇIKAN ANAHTARLA EVE GİRİLDİ

Zanlılardan A.M.'nin yapılan üst aramasında bir ev anahtarı bulundu. Zanlı A.M. Narkotik polisini yanıltmak için farklı adresler söyledi. A.M.'nin verdiği adreslere giden ekipler kapıları zanlının üzerinden çıkan anahtarla açamadı. Ancak ekipler tarafından önceden yapılan fiziki takipte Karabağlar'da tespit edilen adrese giden polisler kapıyı anahtarla açarak içeri girdi.

DOLABIN ÇEKMECELERİNE GİZLEMİŞ

Polis ekipleri dedektör köpek "Bea" ile yaptığı aramada dolabın çekmecelerine gizlenmiş 33 kilogram skunk ele geçirdi. Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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WhatsApp baskınında 33 kilo skunk ele geçirildi
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