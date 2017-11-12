Zehir tacirleri ile polisler arasında 60 kilometre kovalamaca

İzmir'e uyuşturucu getirileceği istihbaratını alan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kemalpaşa'da il dışından gelen otomobili beklemeye başladı. Kente giriş yaptıktan sonra polisler tarafından takip edildiklerini anlayan uyuşturucu tacirleri aracın camından dışarı iki poşet atıp ekiplerin dur ihtarına uymayarak kaçtı. Polisler ile zanlılar arasında yaklaşık 60 kilometre kovalamaca yaşandı. İki zanlı Buca Yiğitler Mahallesi'nde kıskıvrak yakalandı.







İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri İzmir'e 35 TVG 43 plakalı araçtan kente uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Narkotik polisine sivil otomobille uyuşturucu bulunan aracı takibe aldı. Kemalpaşa ilçesi Bağyurdu Mahallesi'nde takip edildiğini anlayan uyuşturucu tacirleri otomobillerinin camından dışarı iki poşet attı. Polisin dur ihtarına uymayan zanlılar araçlarıyla hızla kaçmaya başladı. Polis ekipleri zanlıların dışarı fırlattığı poşetleri alıp inceledi. Poşetlerin içinden 440 gram metamfetamin maddesinin bulunduğu belirlendi.







Nefes kesen kovalamaca



Zanlılar ile polisler arasında nefes kesen bir kovalamaca yaşandı. Zanlılar araçlarıyla Kemalpaşa ilçesinden Buca ilçesi'ne kadar kaçabildi. Yaklaşık 60 kilometre boyunca kaçan zanlılar ile polisler arasındaki kovalamaca film sahnelerini aratmadı. Buca Yiğitler Mahallesi'nde kıskıvrak yakalanan zanlılar ekipler tarafından gözaltına alındı. Araçta bulunan Hakan Akça ile Onur Yengül emniyetteki Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.







Son torbacı kalıncaya kadar mücadeleye devam



Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü yetkilileri, "Sokaklarda son torbacı kalıncaya kadar uyuşturucu ile mücadelemiz devam edecek. Vatandaşlarımızdan da bu noktada destek bekliyoruz. 3 ay önce hizmete giren "0552 155 35 35" numaralı Watsapp İhbar Hattı'mıza ihbarlarını bekliyoruz. İhbarı yapan kişilerin kesinlikle kimlikleri gizli kalacak. Uyuşturucuyu ancak topyekün mücadele ile tamamen bitirebiliriz" diye konuştu.

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