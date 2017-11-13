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4'üncü kattan düşen adam yaşam mücadelesini kaybetti

Giriş Tarihi: 13.11.2017 08:02
4'üncü kattan düşen adam yaşam mücadelesini kaybetti

’in Karabağlar ilçesinde, 4’üncü kattan düşen bir kişi, kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

İddiaya göre, yaşadığı eve çatıdan sarkıttığı iple girmek isterken 4'üncü kattan düşen ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Metin, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Talihsiz adamın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

OLAY

Vatan Mahallesi 9090. Sokak'ta yaşayan 47 yaşındaki Coşkun Metin, evinin anahtarını içeride unutunca çatıdan sarkıttığı iple evine girmeye çalıştı. Bu sırada ipin kopması sonucu, talihsiz adam 4'üncü kattan beton zemine düşerek ağır yaralandı. Metin'in düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Metin, ihbar üzerine olay yerine intikal eden sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Coşkun Metin'in vücudunda kırıklar olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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4'üncü kattan düşen adam yaşam mücadelesini kaybetti
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