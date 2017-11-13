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Avlanırken, üzerine düşen kayanın altında kalarak öldü

DHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 13.11.2017 14:42
Avlanırken, üzerine düşen kayanın altında kalarak öldü

'da, bir firmada elektrik teknisyeni olarak çalışan Mehmet Erikli (43), domuz avına çıktığı sırada, üzerine düşen kayanın altında kalarak, yaşamını yitirdi.

Olay, dün Alaca ilçesi Miyanesultan köyündeki kırsal alanda meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Erikli, arkadaşlarıyla birlikte ava çıktı. Erikli, avlanırken, bir süre sonra kayboldu. Erikliden uzun süre haber alamayan arkadaşları, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, yaptığı aramada Türbe mevkisinde teknisyenin cansız bedenini buldu.

TIRMANDIĞI KAYA ÜZERİNE DÜŞTÜ

Tırmandığı kayanın yerinden ayrılarak, üzerine düşmesiyle hayatını kaybettiği tahmin edilen Erikli'nin cenazesi, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Teknisyenin ölüm haberini alan ve hastaneye gelen yakınları, gözyaşlarına hakim olamadı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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