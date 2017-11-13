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Çaldıkları fındığı 5,95 TL'den sattılar!

AA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 13.11.2017 19:45 Güncelleme Tarihi: 13.11.2017 20:17
Çaldıkları fındığı 5,95 TL'den sattılar!

Tekkeköy ilçesinde bir depodan 3 ton çaldıkları iddiasıyla gözaltın alınan 4 kişi tutuklandı.

'un Tekkeköy ilçesinde bir depodan 3 ton çaldıkları öne sürülen 4 kişi tutuklandı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde bir fındık tüccarına ait depodan hırsızlık yapıldığı ihbarını alan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, hırsızlık yaptıkları öne sürülen Oktay İ, Osman İ, Gürkan D. ve Adem D'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Şüphelilerin çaldıkları fındığın 2 bin 440 kilogramını 14 bin 500 liraya sattıkları öğrenildi.

Operasyonda ele geçirilen yaklaşık 600 kilo fındık ise sahibine teslim edildi.

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Çaldıkları fındığı 5,95 TL'den sattılar!
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