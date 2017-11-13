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la şantaj!

Giriş Tarihi: 13.11.2017 09:23 Güncelleme Tarihi: 13.11.2017 10:08
Çıplak fotoğrafla şantaj!

Ünlü oyuncu H.G’nin 19 yaşındaki kızı E’nin eski sevgilisi M.Ü., larını bir arkadaşına yolladı. Genç kıza şantaj yaparak te bulunan Orhan A., 8.5 yıl hapis cezası aldı...

Ünlü oyuncu H.G'nin 19 yaşındaki kızı E'nin eski sevgilisi M.Ü., larını bir arkadaşına yolladı. Genç kıza şantaj yaparak te bulunan Orhan A., 8.5 yıl hapis cezası aldı. Orhan A. ise genç kıza kendisinde bulunan fotoğraflarını göndererip, "Eğer bana cinsel içerikli video göndermezsen bu fotoğrafları ve daha fazlasını da yayarım" diyerek şantajda bulunmaya başladı. E.G., çaldırdığı sosyal medya hesabından kendisine ait ların paylaşılması üzerine durumu ailesine anlattı.

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Çıplak fotoğrafla şantaj!
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