Çıplak fotoğrafla şantaj!

Ünlü oyuncu H.G'nin 19 yaşındaki kızı E'nin eski sevgilisi M.Ü., cinsel içerikli fotoğraflarını bir arkadaşına yolladı. Genç kıza şantaj yaparak ahlaksız teklifte bulunan Orhan A., 8.5 yıl hapis cezası aldı. Orhan A. ise genç kıza kendisinde bulunan fotoğraflarını göndererip, "Eğer bana cinsel içerikli video göndermezsen bu fotoğrafları ve daha fazlasını sosyal medyada yayarım" diyerek şantajda bulunmaya başladı. E.G., çaldırdığı sosyal medya hesabından kendisine ait çıplak fotoğrafların paylaşılması üzerine durumu ailesine anlattı.