FETÖ'nün medya yapılanmasına "darbe çağrışımı" davası

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanıklar Nazlı Ilıcak, Yakup Şimşek, Fevzi Yazıcı ve Şükrü Tuğrul Özşengül hazır bulundu. Diğer tutuklular Ahmet Altan ve Mehmet Altan ise SEGBİS ile duruşmaya katıldı.

TBMM AVUKATI KATILMA TALEBİNDE BULUNDU

Duruşmada ayrıca katılma talebinde bulunan TBMM avukatı, CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek ile Ergenekon davası sanıklarından Hasan Ataman Yıldırım ve Serdar Öztürk de yer aldı.

Söz alan cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını henüz hazırlayamadığını belirterek, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verilmesini istedi.

Daha sonra söz alan Hasan Ataman Yıldırım ve TBMM avukatı da davaya müdahillik talebinde bulundu.

ILICAK KENDİNİ TANITMAK İSTEDİ

Tutuklu sanıklardan Nazlı Ilıcak duruşmada, mahkeme heyeti üyelerinin bir kısmının değiştiğini anlatarak, burada heyet ve savcı karşısında kendini tanıtmaya gayret etmek ve hakkındaki iddialara karşı kendini savunmak istediğini söyledi.

Bu davanın ilk celsesinde savunmasını yaptığını ifade eden Ilıcak, "İkinci duruşmada iki hakim üye değişmiş, savcı da değişmiş. Allah'a şükür bir tek siz kalmışsınız. Bugün de savcı ve bir üye değişmiş. Bu olağan bir şey mi bilmiyorum ama bunun kayıtlara geçmesini istiyorum." dedi.

FETÖ davalarına ilişkin Yargıtay'ın verdiği bazı kararlara vurgu yapan Ilıcak, detaylı savunma yapmak ve evrakları incelemek için yeterince imkan bulamadığını savundu. Ilıcak, kendilerine ilişkin avukat görüşme kısıtlılığının sürdüğünü iddia ederek, yaşadığı sorunlara değindi.

ZAMAN ZAMAN AĞLADI

Savunması sırasında zaman zaman ağladığı görülen Ilıcak, şöyle konuştu:

"Tweetlerimde darbe karşıtı açıklamam ve darbeyi lanetliyorum diyorum, bütün hayatım boyunca darbelere karşı olmuş bir Nazlı Ilıcak olarak bunu içime sindiremiyorum. 27 Mayıs'tan beri darbelere karşıyım, bu berbat darbe gerçekleşiyor ben Bodrum'da haber alıyorum. Yok efendim Nazlı Ilıcak darbeciymiş, bunu kimseye anlatamazsınız."

Ilıcak, 40 yıllık gazeteci olarak laik cumhuriyete karşı bir adımının olmadığını öne sürerek, mahkemeye gelen yazılara göre Bank Asya'da yüksek bir hesap hareketliliğinin bulunmadığını ve ByLock'a rastlanmadığını söyledi.

"YAŞIMA BİNAEN..."

Çok zor şartlar altında olduğunu iddia eden Ilıcak, "Yaşıma binaen de bir an önce çok zor şartlar altında yaşadığımı belirterek, tahliyemi istiyorum." dedi.

2’NCİ SÖZCÜ SORUŞTURMASINDA DÜNDAR-ILICAK-FETÖ İTTİFAKI

ALTAN: AİHM'E BAŞVURDUM, BM MÜDAHİL OLDU

Ahmet Altan da savunmasında, davayla ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurduğunu, Birleşmiş Milletler'in (BM) de bu davada müdahil olduğunu anlatarak, "BM raporunda, mahkemenin tiyatro olduğunu söyledi. Savcının ezbere dayalı tekrarını duyduğumda bir oyuncuyu izlediğimi düşündüm. Dosyaya hakim olmadığını söyleyerek tutukluluk istedi. Bir de adaletten söz ediliyor. Böyle bir ezberle hukuk olmaz. Böyle bir ezberle adalet olmaz. Benim söyleyeceğim bu kadar." diye konuştu.

Tutuklu sanık Mehmet Altan da ilk kez bu duruşmaya katılan cumhuriyet savcısının iddianameyi okuyup okumadığını bilmediğini belirterek, "İddianameyi okumadıysa neden tutukluk istiyor, okuduysa hangi belgeyi, kanıtı gördü de tutukluluğun devamını istiyor, bunu da merak ediyorum." şeklinde konuştu. Altan, 429 gündür tutuklu olduğunu dile getirerek, tahliyesini talep etti.

Duruşmada tutuklu sanıklar Yakup Şimşek, Fevzi Yazıcı ve Şükrü Tuğrul Özşengül de savunmalarını tamamlayarak tahliyelerini istedi.

Avukatların tahliye taleplerinin alınmasının ardından mahkeme heyeti duruşmaya kısa bir ara verdi.

"TUTUKLULUK HALLERİNİN DEVAMINA..."

Mahkeme tutuklu sanıklar Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan, Mehmet Altan, Fevzi Yazıcı, Yakup Şimşek ve Şükrü Tuğrul Özşengül'ün suçun vasfı ve mahiyeti, kuvvetli suç şüphesi ve kaçma ihtimalini dikkate alarak sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.



TBMM'nin mühalillik talebinin kabulüne karar veren mahkeme heyeti, diğer katılma taleplerinin ise reddine hükmetti.



Mahkeme heyeti, bir kısım sanık avukatlarının reddi hakim talebinin de davayı uzatmaya yönelik olduğunu belirterek, duruşmayı 11 Aralık'a erteledi.