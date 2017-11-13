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Kameraya el sallayıp hırsızlığa girdiler

Giriş Tarihi: 13.11.2017
Kameraya el sallayıp hırsızlığa girdiler
Bahçelievler'de artan hırsızlık olaylarına geçtiğimiz günlerde bir yenisi eklenirken hırsızların pişkin tavırları güvenlik kameralarına yansıdı. Kocasinan Mahallesi'nde kameralara yansıyan olayda bir daireye güpegündüz giren hırsızlar güvenlik kameralarına el sallayarak daire kapısını zorlamaya başlıyor. Hırsızlardan biri çevreyi kontrol ederken diğer ikisi de kapıyı açıyor. Bu sırada ev sahibi ile burun buruna gelen hırsızlar kaçmaya başlıyor. Ev sahibi de peşlerinden çıkarak hırsızları kovalıyor. Bu olayın ilk olmadığını belirten bina sakinleri 15 gün içinde 5 hırsızlık vakası olduğunu belirterek güvenlik tedbirlerinin artırılmasını istedi.
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Kameraya el sallayıp hırsızlığa girdiler
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