Küçük kalpler büyük gönüller

BUGÜN NELER OLDU

İlkadım Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri çok anlamlı bir kampanyaya imza atıyor: Sınıflara koydukları kumbaralara harçlıklarından her gün bir lira atan öğrenciler, biriken paralarla aynı okulda okuyan ihtiyaç sahibi arkadaşlarının eksiklerini gideriyorlar. Aynı zamanda her ayda okul çevresindeki yardıma muhtaç bir ailenin gıda ve yakacak ihtiyacını karşılıyorlar. Öğrencilerin bu anlamlı davranışları karşısında çok mutlu olduğunu söyleyen Okul Müdürü Mustafa Kemal Sarı, kendi buldukları bu yöntemle hem tasarruf etme hem de yardımlaşma bilincini geliştirdiklerini belirtti. Rehber Öğretmen Sadullah Genç'te öğrencilerin tamamen kendi inisiyatifleriyle başlattıkları bu projeyi okul yönetimi olarak destek verdiklerini anlatarak şöyle dedi: "Şu anda 22 sınıfta birer kumbara var. Öğrenciler bu kumbaralara birer lira atıyor ve önemli bir miktar para toplanıyor. Toplanan bu paralarla ihtiyaç sahibi arkadaşlarının yemek, kıyafet, kırtasiye ihtiyaçlarını karşılayan çocuklar aynı zamanda paylaşma ve yardım bilincini kazanıyorlar. İnsanlar artık birbirlerine yardım etmeyi bıraktılar. Kimse kimseyi düşünmez duruma geldi. Bu çocuklarımız ise tam tersi yardım etme bilinciyle yetişiyorlar."Projeyi yürüten öğrenciler "Peygamberimiz bir hadis-i şerifte, 'komşusu açken tok olarak geceleyen olgun mümin değildir' der. Biz de bu bilinçle bu kampanyayı başlattık. Ulaşabildiğimiz kadarıyla yardım yapmaya çalışıyoruz. Bizim için bir TL çok değil, ama yüzlercesi bir araya gelince önemli bir değer oluyor" dedi.