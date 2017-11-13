Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  1. Haberler
  2. Yaşam Haberleri
  3. Şarampole devrilen kamyondan atlayarak kurtuldu

devrilen kamyondan atlayarak kurtuldu

Giriş Tarihi: 13.11.2017 14:11
Şarampole devrilen kamyondan atlayarak kurtuldu

Kaza ’nın Milas ilçesinde meydana geldi. yuvarlanan maden yüklü kamyonun sürücüsü, kamyondan son anda atlayarak kurtuldu.

'nın Milas ilçesinde, devrilen maden yüklü kamyon sürücüsü, son anda atlayarak kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre; Güllük Limanı'na maden taşıyan Hakan Bengü idaresindeki 48 U 0750 plakalı yük kamyonu, henüz bilinmeyen bir nedenle Balçık mevkisindeki şarampole yuvarlandı. , şarampole devrilen kamyondan son anda atlayarak kurtuldu.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından, sürücü Bengü hastaneye sevk edildi. Bengü'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. ilgili soruşturma başlatıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Şarampole devrilen kamyondan atlayarak kurtuldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN