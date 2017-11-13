Şarampole devrilen kamyondan atlayarak kurtuldu

Muğla'nın Milas ilçesinde, şarampole devrilen maden yüklü kamyon sürücüsü, son anda atlayarak kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre; Güllük Limanı'na maden taşıyan Hakan Bengü idaresindeki 48 U 0750 plakalı yük kamyonu, henüz bilinmeyen bir nedenle Balçık mevkisindeki şarampole yuvarlandı. Sürücü Bengü, şarampole devrilen kamyondan son anda atlayarak kurtuldu.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından, sürücü Bengü hastaneye sevk edildi. Bengü'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.