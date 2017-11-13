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Süleymanoğlu uyutuluyor

ERHAN ÖZTÜRK
ERHAN ÖZTÜRK

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 13.11.2017
Süleymanoğlu uyutuluyor
İstanbul'da önceki gün beyin damarlarında pıhtı atması sonucu oluşan komplikasyon neticesinde acil ameliyata alınan olimpiyat ve dünya şampiyonu halterci 'nun uyutulduğu bildirildi. Karaciğer naklinden sonra beynin sol tarafındaki damarlarda baş gösteren küçük küçük pıhtı atmalar ve genişlemelerin önceki gün beynin sağ tarafında da oluşmaya başlaması üzerine harekete geçildi. Süleymanoğlu'na yaklaşık iki saatlik bir operasyon yapıldı. Operasyonda beyin damarları içinde oluşan pıhtılar temizlendi ve boşaltıldı. Süleymanoğlu'nun doktorlarından Prof. Dr. Yalçın Polat "Yapılan işlemin amacı beyni, ödemi rahatlatmaktı. Şu anda durumu stabil ancak hayati tehlikesi devam ediyor" dedi.
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Süleymanoğlu uyutuluyor
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