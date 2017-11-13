Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  1. Haberler
  2. Yaşam Haberleri
  3. Tam bir vahşet: Diri diri yaktılar!

Tam bir vahşet: Diri diri yaktılar!

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 13.11.2017 16:32 Güncelleme Tarihi: 13.11.2017 16:47
Tam bir vahşet: Diri diri yaktılar!

’nin Bayramiç ilçesinde bir köpeğin diri diri yakılarak öldürüldüğü iddia edildi.

Mehmet Akif Ersoy İlkokulu ve Bayramiç Meslek Yüksekokulu'na 50 metre uzaklıkta boş bir arazide, bir köpeğin yakılarak öldürüldüğü iddia edildi. İddiaya göre, boş bir arazide köpeğin boynuna otomobil lastiğini telle bağlayan şahıslar, lastiği ateşe vererek köpeği diri diri yaktı. Yanmaktan kurtulmak için can havliyle sağa sola kaçmaya çalışan köpeğe bağlı olan lastik, otların da yanmasına neden oldu.

VATANDAŞLAR İSYAN ETTİ!

Yanmış haldeki köpeği gören vatandaşlar, "Bu vahşet ilçemize hiç yakışmadı. Bu vahşeti yapan kişilerin bulunmasını istiyoruz. Kanun önüne çıkarılmalı ve tedavi ettirilmeliler. Çünkü akli dengesi yerinde olan biri bunu yapamaz" dedi.

Vatandaşlar, güvenlik güçlerini ve belediyeyi durumdan haberdar ederek, köpeğin bulunduğu yerden kaldırılması ve çocukların bu durumdan daha fazla etkilenmemesi talebinde bulundu.

Denizli’de kayıp arkadaşları arama çalışmaları devam ediyor

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Tam bir vahşet: Diri diri yaktılar!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN