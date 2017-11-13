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Türkiye'de bir ilk! “ i” yaptı

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 13.11.2017 11:47 Güncelleme Tarihi: 13.11.2017 11:54
Türkiye'de bir ilk! “Haşhaş Biçerdöveri” yaptı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yaz sıcağında tarlada hasadı yapmakta zorlanan bir ustası, "haşhaş ile arpa, buğday, nohut, mercimek ve anason" hasatları yapabilen 2 farklı tasarladı. Sandıklı ilçesinde yaşayan Mustafa Yüksel isimli makine ustası kendisine ait haşhaş tarlasında hasat zamanında sıcaktan ve iş yükünden bunalınca Afyonkarahisar ile birlikte Türkiye tarımı adına müthiş bir buluşa imza atarak "haşhaş kırma" biçerdöverini geliştirdi. Haşhaş ile yetinmeyen Yüksel, ayrıca buğday, arpa, mercimek, nohut ve anason gibi 5 ürünün hasadını aynı anda yapabilen bir başka biçerdöver daha geliştirdi. Yüksel, haşhaş biçerdöverinin öyküsünü ise şu sözlerle anlattı: "Tarlaya diktiğimiz haşhaşı çocuklar ile kırmaya gittik. Ama bizim buralarda çok sıcak bir ortamda, Temmuz ayının 15'i gibi oluyor bizim bu bölgede hasat zamanı. Kırması çok zor binlerce haşhaş kafası oluyor. Onun için biz de böyle bir makine olmaz ise olmaz dedik ve bu işe öyle başladık. Biz bu makinayı önce 8-9 ay gibi bir çalışma ile şekil olarak ortaya çıkmasını sağladık ve deneme yanılma yöntemi ile 7-8 sene sürdü."

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Türkiye'de bir ilk! “Haşhaş Biçerdöveri” yaptı
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