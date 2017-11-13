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Yağız bebek bekliyor

Giriş Tarihi: 13.11.2017 18:38
Yağız bebek ilik nakli bekliyor

'da bağışıklık sistemindeki hastalığından dolayı bir yaşındaki Yağız bebek bekliyor.

'da yaşayan ve bağışıklık sistemindeki hastalığından dolayı bekleyen 1 yaşındaki Yağız bebek, yaşama tutunmak istiyor. 'ın hayata tutunması için uygun donörün bulunması gerekiyor.

MİNİK YAĞIZ'A UMUT OL
Uzun zamandır uygun donör bulunamayan Yağız bebeğin yaşaması için 18-50 yaş arası kana bağlı bir hastalık geçirmemiş her birey; İstanbul'un ilçesinde bulunan Türk Kök Kan Bağış merkezine gidip anonim olarak ilik nakli için gönüllü donör olmak istiyorum demesi yeterli… Sosyal medyada da #yagizailikariyoruz etiketi altından başlatılan kampanya destek bekliyor.



Gönüllü Verici Merkezlerinden ilik nakli bekleyenlere umut olabilirsiniz....?

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