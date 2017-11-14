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ülkesinde darbe mi oluyor?

REUTERS

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 14.11.2017 19:17
Afrika ülkesinde darbe mi oluyor?

ülkesi 'de görgü tanıkları dört muharebe tankının başkent Harare'ye doğru ilerlediğini bildirdi. Zimbabwe ordusunun, bir gün önce görevden alınan devlet başkanı yardımcısı Emmerson Mnangagwa'nın destekçilerinin tasfiyesini önlemek için "adım atmaya" hazır olduğunu ifade etmişti.

Bir Reuters görgü tanığı Harare'ye 20 kilometre mesafede iki tankın ana yol kenarında durduğunu bildirdi. Askerler Reuters ile konuşmayı reddetti.

'nin 93 yaşındaki Devlet Başkanı , kendisinden sonra devlet başkanlığına geleceği düşünülen Mnangagwa'yı 6 Kasım'da görevden aldı. 75 yaşındaki Mnangagwa ülkenin 1970'li yıllardaki bağımsızlık savaşı gazileri arasında yer alıyor.

Mnangagwa'nın görevden alınmasının ardından Mugabe'nin yerine geçebilecek tek kişinin 52 yaşındaki eşi Grace olduğu düşünülüyor.

Zimbabwe ordusunun başında bulunan Constantino Chiwenga, dün bağımsızlık savaşı gazilerinin tasfiyesinin sürmesi halinde siyasi yönetime müdahale edebileceğini ifade ederek daha önce görülmemiş bir tehditte bulunmuştu.

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Afrika ülkesinde darbe mi oluyor?
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