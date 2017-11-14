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"" filmini Anadolu'yu dolaşıyor

AA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 13.11.2017 22:57 Güncelleme Tarihi: 14.11.2017 01:44
Ayla filmini Anadolu'yu dolaşıyor

Türkiye'nin için "Yabancı Dilde En " kategorisinde aday adayı gösterdiği "" filmini 3 haftada yaklaşık 2 milyon kişi seyretti

"" filminin yapımcısı Dijital Sanatlar'dan yapılan açıklamada, kahraman Türk askeri Astsubay Süleyman Dilbirliği ile minik Ayla'nın sevgi ve özlem dolu 65 yıllık hikayesinin, Türk halkını sinemada bir araya getirdiği belirtilerek, "Ayla" filminin yaklaşık 2 milyon kişi tarafından seyredildiği bildirildi.

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Açıklamada, "Ayla" ekibinin, Anadolu'yu dolaşarak filmi sineseverlerle seyrettiği ve sorularını cevapladığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Bu özel etkinlik, geçtiğimiz hafta Zile'den başladı, Ankara ve İzmir'le devam etti. Kasım ayı sonuna kadar sürecek Anadolu turunda ekip Nevşehir, Adana, Antalya, Antakya, İskenderun, Gaziantep, Eskişehir, Konya'nın ardından Astsubay Süleyman Dilbirliği'nin memleketi Kahramanmaraş'a gidecek."

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"Ayla" filmini Anadolu'yu dolaşıyor
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