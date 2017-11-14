Bakan Kaya, kuşu kurtarırken ellerini kaybeden Ramazan’ı ziyaret etti

Erzurum'daki tedavisinin ardından Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kaldırılarak tedavisine devam edilen 16 yaşındaki Ramazan Taşdemir'i Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Sosyal paylaşım sitesinde ziyarete ilişkin fotoğraf paylaşarak açıklamada bulunan Bakan Kaya, "Ağrı'da elektrik teline takılan kuşu kurtarmak isterken ellerini kaybeden Ramazan evladımızı tedavi gördüğü hastanede ziyaret ettim. Çok şükür Ramazan'ın durumu gayet iyi, yaralarını birlikte saracağız. Onu asla yalnız bırakmayacağız" dedi.

