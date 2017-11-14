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Bakan Kaya, kuşu kurtarırken ellerini kaybeden Ramazan’ı ziyaret etti

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 14.11.2017 18:24 Güncelleme Tarihi: 14.11.2017 18:46
Bakan Kaya, kuşu kurtarırken ellerini kaybeden Ramazan’ı ziyaret etti

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Ağrı’nın Diyadin ilçesinde elektrik teline takılan güvercini kurtarmak için çıktığı direkte akıma kapılarak ellerini kaybeden ’i tedavi edilmek için getirildiği Ankara’da hastanede ziyaret etti.

'daki tedavisinin ardından Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kaldırılarak tedavisine devam edilen 16 yaşındaki 'i Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

‘Asla pişman değilim’

Sosyal paylaşım sitesinde ziyarete ilişkin fotoğraf paylaşarak açıklamada bulunan Bakan Kaya, "Ağrı'da elektrik teline takılan kuşu kurtarmak isterken ellerini kaybeden Ramazan evladımızı tedavi gördüğü hastanede ziyaret ettim. Çok şükür Ramazan'ın durumu gayet iyi, yaralarını birlikte saracağız. Onu asla yalnız bırakmayacağız" dedi.

Türkiye Ramazan’a kayıtsız kalmadı

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Bakan Kaya, kuşu kurtarırken ellerini kaybeden Ramazan’ı ziyaret etti
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