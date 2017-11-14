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Başkentte otomobil kamyona çarptı: 1 ölü

Giriş Tarihi: 14.11.2017 06:39 Güncelleme Tarihi: 14.11.2017 06:40
Başkentte otomobil kamyona çarptı: 1 ölü

'da önünde seyreden kamyona çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kuzey Çevre Yolu'ndan Esenboğa istikametine giden Vural K. idaresindeki 06 CIG 78 plakalı otomobil, Bağlum yol ayrımı yakınında sürücüsün kimliği henüz belirlenemeyen 06 PDL 09 plakalı kamyona arkasından çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle adeta hurdaya dönen otomobil bir anda yanmaya başladı. Alevlere yoldan geçen sürücüler söndürme tüpleriyle müdahalede bulundu.

Yangın kısa sürede kontrol altına alındı ancak Vural K'nin öldüğü belirlendi.

Olayı öğrenip yerine gelen sürücünün yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Kaza nedeniyle Kuzey Ankara Çevre Yolu'nun Esenboğa istikametinde ulaşım yaklaşık iki saat tek şeritten sağlandı.

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Başkentte otomobil kamyona çarptı: 1 ölü
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