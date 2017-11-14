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Binanın 2'nci katından atladı, direkte asılı kaldı

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 14.11.2017 14:24 Güncelleme Tarihi: 14.11.2017 15:13
Binanın 2'nci katından atladı, direkte asılı kaldı

’da bir binanın 2'nci katından atlayan genç, aydınlatma direğinde asılı kaldı.

Edinilen bilgiye göre, Özgür Mahallesi'ndeki Cümbüşlü Sokak'ta bir binanın ikinci katına çıkan K.C., girişiminde bulundu. Çevredeki vatandaşların durumu haber vermesi üzerine, bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ATLADIKTAN SONRA DİREKTE ASILI KALDI

Polis ve çevredekilerin uzun süren ikna çabalarına bir türlü karşılık vermeyen K.C., ölmek istediğini ve yanına engellemek için gelen olursa atlayacağını söyledi. İkna çabaları devam ederken, bir süre sonra çıktığı yerden atlayan K.C., sokakta bulunan bir aydınlatma direğinde asılı kaldı.

Aşağıda bekleyenlerin çabalarıyla asılı kaldığı direkten aşağı inen genç, polis gözetiminde sağlık kontrolünden geçirildi. Gencin intihar girişimi ise cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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Binanın 2'nci katından atladı, direkte asılı kaldı
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