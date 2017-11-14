'Gömü var' diyerek dolandırmaya çalıştılar

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde meydana gelen olayda gömü dolandırıcılığı yapan 2 şahıs gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Savaştepe'de hayvancılık yapan N.K., çiftliğinin yakınlarında 34 plakalı bir otomobil ile karşılaştı. Araçtaki şahısların yanına gelerek yakınlarda gömü olduğunu söyleyen şüpheliler, N.K.'ye gömüyü beraber çıkartmayı teklif etti. Şüpheliler İsviçre'den bir harita satın aldıklarını ve haritanın Savaştepe'yi gösterdiğini söylerken, çıkartılacak değerli parçaların ise 45 milyon TL değerinde olduğunu söyledi. N.K.'den teminat olarak 10 bin dolar isteyen dolandırıcılar, kıymetli parçaların çıkartılmasından sonra 15 milyon TL'yi de N.K.'ye vermeyi teklif etti.

KAZI YAPTIKLARI TOPRAKTAN TARİHİ ESER SÜSÜ VERİLMİŞ HEYKELLER ÇIKTI



Define avcılarının dolandırıcı olduğunu anlayan N.K. yaşadığı olayı Savaştepe İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkililerine anlattı. Şüpheliler Z.Y. ve B.U. akşam saatlerinde kazı yaparken gözaltına alındı. Topraktan ise tarihi eser süsü verilmiş 3 adet heykel çıktığı öğrenildi. Çömlek içine saklanan 'Meryem Ana' ve 'şövalye' figürlü heykellerin yepyeni olması dikkatlerden kaçmadı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.