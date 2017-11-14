İstanbul'a ilk kar ne zaman yağacak?

Kasım ayının ortasına geldiğimiz şu günlerde, İstanbul'da yılın ilk kar yağışının ne zaman gerçekleşeceği merak konusu… Son simülasyonlarda, 20-23 Kasım arasında İstanbul için kuvvetli bir soğuk hava dalgası görünüyor.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN GELECEK?

Bu soğuk hava dalgasının İstanbul'da yüksek kesimlerde, çok düşük ihtimal de olsa kar yağışına yol açma olasılığı bulunuyor. Uzmanlar ise şimdiden yorum yapmanın bilimsellikten uzak olacağı görüşünde.

Hava tahmininde kullanılan simülasyon modellerinden GFS (The Global Forecast System) model verilerindeki kar beklentisiyle ilgili, 'havaninnotlari' internet sitesinde yer alan değerlendirme dikkat çekti.

İşte model verilerindeki kar olasılığına dikkat çeken o değerlendirme:

"Son günlerde bu modellerde 20-23 Kasım gibi İstanbul için kuvvetli bir soğuk hava dalgası görünüyor. Bu soğuk hava dalgasının İstanbul'da yüksek kesimlerde, çok düşük de olsa, kar yapma ihtimali var. Tabii ki kesin bir şey söylemeyiz ancak modellerde görünen bu. Önümüzde yaklaşık 10 gün olduğu için 'kar yağacak' demek bilimsellikten uzak olur, ancak kasım ayı içinde İstanbul'da kar ihtimali görmek de ilginç."