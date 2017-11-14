Kayıp galerici, otomobilde başından vurulmuş ölü bulundu

Olay, bugün saat 13.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Selaaddin Eyyübi Mahallesi Zihniyet Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta 32 SB 230 plakalı otomobilin sürücü koltuğunda hareketsiz halde birini gören mahalle sakinleri, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, direksiyon başında pompalı tüfekle başında vurulmuş kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polisin yaptığı incelemede, ölen kişinin, ailesi tarafından dün akşam Özalkent Polis Merkezi'ne kayıp başvurusunda bulunulan galereci Serkan Yiğit olduğunu saptandı.



Yiğit'in kucağında bir pompalı tüfek ve otomobilin sağ ön kapı bölmesinde bir cep telefonu bulunduğu görüldü. Kapalı telefonun Siber Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından inceleneceği öğrenildi. İntihar ettiği değerlendirilen Yiğit'in cenazesi, olay yeri incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Polis, soruşturma başlattı.

KADIKÖY'DE DE BİR KİŞİ BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNMUŞTU

Kadıköy'de lüks bir otomobilin içerisinde 40'lı yaşlarında olduğu tahmin edilen başından vurulmuş bir erkek cesedi bulundu. Otomobilin sol arka camının kırık olduğu ve aracın kapılarının kilitli olduğu tespit edildi. Polisin olayla ilgili incelemeleri devam ediyor.



Kadıköy Acıbadem Mahallesi Şekercioğlu Sokak'ta 34 NAR 70 plakalı lüks bir otomobil içerisinde başından vurulmuş halde bir erkek cesedi bulundu. Edinilen bilgiye göre, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Gece yaşandığı düşünülen olayla ilgili intihar şüphesi üzerinde duran polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.



Yapılan incelemeler sonunda otomobilin sol arka camının kırık olduğu ve aracın kapılarının kilitli olduğu tespit edildi. Şahsın yaklaşık 40 yaşlarında olduğu tahmin edilirken polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor