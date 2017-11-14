Kayıp kitabe tesadüfen bulundu

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesi Ulukale köyünde bulunan ve zamanında yöreye hakim olan Emir Ferruh Şad Bey için 1551 yılında yaptırılan türbenin 20 yıldan bu yana kayıp olan kitabesi, il merkezindeki bir kurumun bahçesinde tesadüfen tespit edildi. Özenle korunan kitabe daha sonra bulunduğu yerden alınarak Kültür ve Turizm Müdürlüğüne götürülerek muhafaza altına alındı.

"GEREK YURT İÇİNDE GEREKSE YURT DIŞINDA ARAŞTIRIYORDUK"

2013 yılında Ulukale köyü muhtarının kendilerine gelip 1997 yılından beri kayıp olan kitabenin bulunması için başvuruda bulunduğunu belirten Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Hakan Ulaşoğlu, "Biz o müracaattan sonra araştırma içerisine girdik. İlgili yerlerle yazışmalar gerçekleştirdik ancak bir sonuç alamadık. O günden beri gerek yurt içinde gerekse yurt dışında araştırıyorduk. Sonra burada tesadüfen bir kurumumuzun bahçesinde gördük. Kurumumuz yardımıyla bu eseri bakanlığımızla yazışarak muhafaza altına aldık. Bu eser müzemizin tamamlanmasıyla orada sergilenecek" dedi.

Arkeolog Kenan Öncel ise kitabenin bölgedeki Türk-İslam sanatının güzel bir yansıması olduğunu dile getirdi. Öncel, "Bu komple ayakta duran türbenin bir parçası, yazılı belgesi tapusu. Bu olmadan biz orayı tarihleyemeyiz. Mimarisine bakıp şu dönem diyebiliriz ancak bu onun tapusudur" diye konuştu.

Kitabe ile birlikte aynı kurumun bahçesinde bulunan tarihi mezar kapağı da önümüzdeki yıl tamamlanması planlanan Kent Müzesinde sergilenecek.