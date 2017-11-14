Kıbrıs şehidine 53 yıl sonra cenaze töreni

Kıbrıs'ta Rumlar tarafından 1964'te katledilen Vasit Mustafa için cenaze töreni yapıldı. Mustafa'nın kimliği, Kayıp Şahıslar Komitesinin yaptığı araştırmalar sonucu ailesinden alınan DNA örnekleri sayesinde belirlendi.

Şehit, Serdarlı Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından düzenlenen törenle defnedildi. Törene, şehidin ailesi, yakınları, bazı milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.

"BİLDİKLERİ HALDE SAKLADILAR"

Törende konuşma yapan şehidin torunu Gönal Göksün, 53 yıl geçse de büyük acı içinde olduklarını belirterek, "Bu acıyı bize yaşatanlara yazıklar olsun. Bunca yıldır bildikleri halde bunu bizden sakladılar." diye konuştu.

Dedesi Vasit Mustafa'nın geride bir eş ve 5 çocuk bıraktığını ifade eden Göksun, dedesinin bulunmasının acılarını biraz dindirdiğini, artık ziyaret edebilecekleri bir mezarı olduğunu söyledi.

"BİLMEDEN BABAMIN MEZARINI ZİYARET EDİYORMUŞUZ"

Kızı Gonce Göksun ise, babasının meçhul adı altında yıllarca Tekke Bahçesi'nde yattığını ancak kimsenin kendilerine bilgi vermediğini, annesinin eşinin akıbetini bilmeden hayatını kaybettiğini anlattı. Duygusal anlar yaşayan Gonce Göksun Her 21 Aralık'ta okul ile Tekke Bahcesi'nde yer alan şehitliği ziyaret ettiklerinde bilmeden babasının mezarını ziyaret ettiğini anlattı.

Gonce Göksun, "Meğer bilmeden babamın mezarını ziyaret ediyormuşum. Bu çok acı bir şey. 53 yıl sonra Allah kısmet etti babamıza kavuştuk. Artık ziyaret edecek bir mezarı var" dedi.

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Kayıp Şahıslar Komitesi'nin Tekke Bahçesi'nde yürüttüğü çalışmalar sonucunda bulunan Vasit Mustafa Lefkoşa'da Aspava bölgesinde meydana gelen çatışmalarda Rumlar tarafından vurularak şehit edilmişti.

Kıbrıs'taki Kayıp Şahıslar Komitesi, 1963 ve 1974 yılları arasında kayıp olarak listelenen şahısların gömü yerlerinden çıkarılması, kimliklerinin belirlenmesi ve yakınlarına iade edilmesi için çalışmalar yürütüyor.

Komitenin Kıbrıs'ta devam eden çalışmalarında bugüne kadar 2001 kayıptan yaklaşık 700'ü bulundu.

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