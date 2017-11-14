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O genç lı Gülbay Türkücü

SIRRIBERK ARSLAN
SIRRIBERK ARSLAN

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 14.11.2017
O genç Elbistanlı Gülbay Türkücü
Kızılay'da balona röveşata atmaya çalışmasıyla sosyal medyada fenomen olan kişinin, Kahramanmaraş'ın ilçesinden Gülbay Türkücü (22) olduğu ortaya çıktı. Ailesinin 25 Ağustos'da kayıp başvurusunda bulunduğu gencin, 11 Ekim'de Ankara'da bulunduğu ancak polise, "Kayıp değilim, burada çalışıyorum. Ailemle görüşmek istemiyorum" dediği kaydedildi. Videonun sosyal medyada yayımlanmasının ardından büyük merak uyandıran gencin kimliğinin, ailesinin görüntüyü paylaşan kuyumcu Güray Başak'a ulaşmasıyla ortaya çıktığı bildirildi. Aile, tekrar görmeleri halinde kuyumcudan kendilerini aramasını rica ettiği öğrenildi.
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O genç Elbistanlı Gülbay Türkücü
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