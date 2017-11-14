O genç Elbistanlı Gülbay Türkücü

Ankara
Kızılay'da balona röveşata atmaya çalışmasıyla sosyal medyada fenomen olan kişinin, Kahramanmaraş'ın Elbistan
ilçesinden Gülbay Türkücü (22) olduğu ortaya çıktı. Ailesinin 25 Ağustos'da kayıp başvurusunda bulunduğu gencin, 11 Ekim'de Ankara'da bulunduğu ancak polise, "Kayıp değilim, burada çalışıyorum. Ailemle görüşmek istemiyorum" dediği kaydedildi. Videonun sosyal medyada yayımlanmasının ardından büyük merak uyandıran gencin kimliğinin, ailesinin görüntüyü paylaşan kuyumcu Güray Başak'a ulaşmasıyla ortaya çıktığı bildirildi. Aile, tekrar görmeleri halinde kuyumcudan kendilerini aramasını rica ettiği öğrenildi.