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Otomobil kazasında şüphesi

AA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 14.11.2017 16:27 Güncelleme Tarihi: 14.11.2017 16:29
Otomobil kazasında cinayet şüphesi

'da devrilen araçtan çıkarılmasının ardından ölen sürücünün yanağında mermi girişi tespit edilmesi üzerine şüphesiyle gözaltına alınanların sayısı 3'e yükseldi.

'nın merkez Yüreğir ilçesinde şarampole devrilen otomobilden çıkarılmasının ardından hastanede hayatını kaybeden ve yanağında mermi girişi tespit edilen sürücünün ölümüyle ilgili 2 kişi daha gözaltına alındı.

Sinanpaşa Mahallesi Hacı Sabancı Bulvarı'nda dün gece yaklaşık 50 metrelik şarampole devrilen 34 PN 1059 plakalı otomobilin sürücüsü Savaş Topal'ın (38) yüzünde mermi girişi tespit edilmesi üzerine polis ekipleri şüphesiyle soruşturma başlattı.

Araçta bir boş kovan bulan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerinde gözaltına aldığı S.T'nin (23) de ifadeleri doğrultusunda olayla bağlantısı olduğu ileri sürülen emekli uzman çavuş M.E. (44) ile kardeşi U.E'yi (33) de yakaladı.

ALACAK KAVGASI MI?

M.E'nin, otomobil seyir halindeyken Topal'dan alacağını istediği, bunun üzerine çıkan tartışma sonucu sürücüye ateş ettiği ve bu sırada aracın şarampole devrildiği iddia edildi.

Daha sonra M.E. ve U.E'nin araçtan çıkarak kaçtığı, diğer şüpheli S.T'nin ise olay sırasında başka bir araçla onları takip ettiği ileri sürüldü.

Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Topal'ın, ön otopsisinde ateşli silah yaralaması sonucu öldüğünün belirlendiği öğrenildi.

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Otomobil kazasında cinayet şüphesi
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