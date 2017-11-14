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Şöhretler kaldırımında taciz isyanı

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Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 14.11.2017
Şöhretler kaldırımında taciz isyanı

Dünya sinema sektörünün kalbi Hollywood’da çığ gibi büyüyen taciz suçlamaları sonrası ’nda bir araya gelen yüzlerce kişi yürüyüşü düzenledi

Ünlü yapımcı Harvey Weinstein'a yönelik cinsel saldırı suçlamalarıyla patlak veren taciz skandalı, 'nda toplanan yüzlerce kişi tarafından edildi. Weinstein skandalının ortaya çıkmasıyla, sosyal medya platformu Twitter'da #MeToo (Ben de) kampanyasını başlatarak, taciz mağdurlarını hikâyelerini paylaşmaları için yüreklendiren aktivist Tarana Burke öncülüğündeki yürüyüşe, katılımcıların pankartları damga vurdu. "#Metoo", "Tecavüz şaka değildir", "Mağdurları suçlamayı bırakın" ve "Hayır, hayır demektir" yazılı dövizler taşıyan kadın eylemcilere erkeklerin de destek vermesi dikkat çekti. Aktivist Burke, etkinlik için Facebook üzerinden yaptığı paylaşımında "Her bir Harvey Weinstein için aynı şeyi mahallelerimizde yapan yüzlerce kişi var" ifadelerine yer verdi.
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