Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  1. Haberler
  2. Yaşam Haberleri
  3. Üniversite öğrencisinin şüpheli ölümü

Üniversite öğrencisinin şüpheli ölümü

DHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 14.11.2017 10:10 Güncelleme Tarihi: 14.11.2017 10:21
Üniversite öğrencisinin şüpheli ölümü

Beykoz'da yol kenarında 19 yaşındaki üniversite öğrencisinin cesedi bulundu.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Üniversite öğrencisinin şüpheli ölümü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN