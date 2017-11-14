Vatandaş kalkanı zamsız yiyecek

Son bir yılda meyve sebze ve gıda ürünlerine gelen zamlara rağmen balık fiyatları artan enflasyondan etkilenmedi. Geçen yıl kilosu 80 liraya satılan en lezzetli ve pahalı olarak bilinen Kalkan bu yıl denizlerden bol çıkmamasıra rağmen aynı fiyatlarla tezgahlardaki yerini süslüyor. Kaliteli balığı pahalı olmasından dolayı almakta güçlük çeken vatandaşlar bu yıl kalkanı zamsız yiyecek.



Mudanya'da bir balıkçı şuan balık yeme zamanı olduğunu fiyatların düştüğünü belirterek, "Tezgahların en pahalı balığı olan kalkan geçen seneki fiyatlarla satılıyor. Geçen yıl kilosu 70-80 lira olan Kalkan bu sene de aynı fiyatlarla alıcısıyla buluşuyor. Şu an balık yeme zamanı. Havaların soğumasıyla fiyatlar daha da artacaktır" dedi.



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