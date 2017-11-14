Yorgancılık mesleğinin son ustaları!

Osmanlı döneminden kalma 'sırıklı yorgan' olarak tabir edilen süslemeli yorganlar, Kahramanmaraş'ta ve çevre illerde düğün hazırlığı yapan genç kızların ilk alacağı ürün olarak ön plana çıkıyor. Ortalama 1 günde hazırlanan bir yorganın fiyatı 350 lira, normal bir yorgan ise 250 liradan satışa sunuluyor.

Kahramanmaraş'taki yorgan ustalarından Ahmet Basri Gözcü, "Makinenin yarım saatte yaptığı yorganı biz elimizde 1 günde hazırlıyoruz, o yüzden yorganlara talep de oldukça fazla. İsteğe bağlı olarak çalışıyoruz, astarımız ve içindeki pamuğu her şeyi tamamen doğaldır. Bizim işimiz el işi olduğu için tamamen, örneğin makine yorganları da var onlara talep yok. Sadece el işine talep var. Kahramanmaraş'ta çeyize önem verildiği için, sırıklı diye tabir ettiğimiz bir yorganımız var. Makine yorganı yarım saatte bitiyor, bizim el işi yorganlarımız 1 günde bitiyor. Haliyle talep buna daha çok yoğun oluyor, çünkü el sanatı" dedi.

"5 YIL DAHA SONRA BU MESLEK BİTECEK"

53 yaşındaki Mustafa Necati Sürücü, yorganlarını sipariş üzerine hazırladıklarını ve kaliteli bir yorganın 350 lira olduğunu söyledi. Düğün dönemlerinde sipariş aldıklarını belirten Sürücü, çevre illere de yorgan gönderdiklerini kaydetti. 41 yıldır yorgancılık yapan Ali Kösesakal da mesleğin devam etmesi için devletten çırak ve kalfa desteği beklediğini açıkladı. Kösesakal, "Yorgancılık mesleğini çıraklıktan bu yana yapıyorum. 1985 yılında ilk kendi iş yerimi açtım. 12 yaşında başladım mesleğe ve 41 yıldır da bu mesleğin içindeyim. Biz bu işimizi severek ve memnun olarak yapıyoruz. Yalnız şu anda hiç eleman yetiştiremiyoruz, eleman eksiklerimiz var. Bize İŞKUR'dan eleman versinler, biz maaşın yarısını kendimiz karşılayalım diğer yarısını da devletimiz karşılasın ve sigortasını yaptırsın, biz de burada meslek öğretelim. Yoksa ben burada çalışacağım 5 yıl daha sonra bu meslek bitecek. Bir yorganı normal bir ustamız eline aldığı zaman 1 günde rahatlıkla bitirebilir. Şu anda 100'e yakın yorgan modellerimiz var, satenlerimizin içindekiler elyaftır daha önce yıkanamıyordu ama şu anda yıkanabiliyor. Biz bu yorganlarımızı yeniledik fırfır yaptık, altlarına düğmelerini yaptık ve çeşitlendirdik. Genelde yorganları düğün hazırlığı yapan çiftler çeyizlik için talep ediyor.

"BİZDE GELENEKTİR"

Oğlunun düğünü için gelin adayına yorgan almaya gelen Ayşe Bitmiş ise, "Gelinimi görmeye gideceğim, o yüzden yorganı hediye alacağım. Benim beğendiğim var ama gelin kızımı getirmem lazım, onun da görmesini istiyorum fikrini almam lazım. Eşimin annesi bana yapmadı ama ben biraz geç evlendiğim için, kendime almıştım zaten ve bend e olduğu için gerek kalmadı. Bu sırıklı yorgan bizlerde gelenektir, örneği annemin hala yorganı vardır ve kullanışlıdır" dedi.