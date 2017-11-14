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Zeynep nine Erdoğan’ın misafiri olacak

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 14.11.2017 19:07
Zeynep nine Erdoğan’ın misafiri olacak

Bursa’nın İznik ilçesinde yaşayan Zeynep nine, Cumhurbaşkanlığı tarafından ’ya davet edildi.

tarafından geçtiğimiz aylarda yaşlılar haftası ile ilgili çekilen klipte rol alan İznikli (82) ve Halil Alp (75) Cumhurbaşkanlığı tarafından 'ye davet edildi. İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, Boyalıca Mahallesi'nde tek başına yaşayan Zeynep Tuna'yı ziyaret etti. Sargın, yaşlı kadına Cumhurbaşkanlığının davetiyesini iletti.

Zeynep Tuna , bu haber karşısında sevinç göz yaşlarını tutamadı. Zeynep Tuna, "Allah sizlerden razı olsun, başımızdan eksik etmesin. Bizim halimizi hatırımızı soruyorsunuz.

Beyim öldü. Yaşlı olmasına rağmen mızın her mitingine gitti. Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'a her zaman dua ederdi.Görüşmeye ömrü yetmedi" dedi.


Öte yandan yine Boyalıca Mahallesi'nden 75 yaşında ki Halil Alp de yine Cumhurbaşkanlığı tarafından 'ya davet edilenler arasında. Alp, Sargın ile görüşmesinde, çok mutlu olduğunu, kendisi için adeta bir hayalin gerçekleştiğini söyledi.
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Zeynep nine Erdoğan’ın misafiri olacak
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