Adana'da dolandırıcılıktan yakalanan şüphelinin sözleri şok etti

Adana'da kendisini polis olarak tanıtıp, 'Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantınız var' diyerek 79 yaşındaki Günay D.,'den yarım kilo külçe altın, 10 bin lira para ve 1000 euro alan, 20 yaşındaki Emin A., "Bende vicdan ne gezer. Ben aileme, kendime acımıyorum" dedi.

Olay, 8 Kasım'da merkez Seyhan İlçesi'ne bağlı Reşatbey Mahallesi'nde meydana geldi. Kendini polis olarak tanıtan Emin A., evinde oturan Günay D., yi arayıp, 'FETÖ ile bağlantınız var, adınız bazı olaylara karışmış, sizin masum olduğunuzu biliyoruz. Evinizde ne kadar altın ve para varsa vermeniz lazım" dedi. Bunun üzerine yaşlı kadın evinde bulunan yarım kilo külçe altın, 10 bin lira para ve 1000 euroyu olduğunu söyledi. Telefon görüşmesinin ardından, yaşlı kadının evine giden zanlı, parmak izi bırakmamak için kapıyı kıyafetiyle açtı. Güvenlik kamerasını görünce de, elindeki dövmesini gizledi. Günay D., poşet içine koyduğu altın ve paraları, polis sandığı Emin A.'ya verdi.