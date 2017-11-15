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duası okunuşu ve anlamı! Arapça oku

yada Ayetel Kürsi duası olarakta isimlendirilen bu ayet Bakara suresinin 255. ayetidir. Ayetel Kürsi faziletleri için Peygamberimiz 'ayetlerin efendisidir' diye buyurmuşlardır. Her türlü kazandan, beladan ve hastalıktan korunmak okunan bir duadır. Özellikle sabah kalkınca ve gece uyumadan önce Ayetel Kürsi okunur. İşte okunuşu ve Türkçe (meali) anlamı!

Giriş Tarihi: 15.11.2017 11:14 Güncelleme Tarihi: 13.2.2020 17:53 ABONE OL
Ayetel Kürsi duası okunuşu ve anlamı! Ayetel Kürsi Türkçe Arapça oku
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) Ayetel Kürsi faziletleri için 'ayetlerin efendisidir' diye buyurmuştur. Ayet-el Kürsi, Kuran-ı Kerim'de Bakara suresi'nin 255. ayetidir ve Medine-i Münevvere'de indirilmiştir. Müslüman alemi için mühim bir yere sahip olan Ayetel kürsi duası ve okunuşu için doğru yerdesiniz. Ayetel Kürsi duası okumak, anlamı öğrenmek veya ezberlemek isteyenler hemen aşağıdan bu duaya Türkçe ve Arapça olarak ulaşabilirler. İşte ayetlerin efendisi Ayetel Kürsi'nin Arapça okunuşu ve Türkçe meali!

AYETEL KÜRSİ OKUNUŞU

Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te'huzühu sinetün velâ nevm,
lehu mâ fissemâvâti ve ma fil'ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi'iznih,
ya'lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm,
velâ yü-hîtûne bi'şey'in min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel'ard,
velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.

AYETEL KÜRSİ DUASI MEALİ

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
Allah'dan başka hiç bir ilah yoktur. O, daima yaşayan, daima duran,
bütün varlıkları ayakta tutandır. O'nu ne gaflet basar, ne de uyku.
Göklerdeki ve yerdeki herşey O'nundur. O'nun izni olmadan huzurunda şefaat etmek kimin haddine! Onların önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir.
Onlar ise, O'nun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar.
O'nun hükümdarlığı, bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır. Her ikisini görüp gözetmek,
ona bir ağırlık da vermez. O, çok yüce, çok büyüktür.

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Ayetel Kürsi duası okunuşu ve anlamı! Ayetel Kürsi Türkçe Arapça oku
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