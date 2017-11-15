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'te yolda yürüyen iki kişiye silahlı saldırı

AA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 15.11.2017 06:02
Fatih'te yolda yürüyen iki kişiye silahlı saldırı

semtinde caddede tabancayla vurularak yaralanan ve hastaneye kaldırılan biri uyruklu iki kişinin sağlık durumu ciddiyetini koruyor

'te yolda yürürken silahlı saldırıya uğrayan biri uyruklu iki kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mesih Paşa Mahallesi'nde, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler, caddede bulunan ve isimleri öğrenilemeyen biri İran asıllı iki kişiye silahla ateş açtı.

Saldırı sonrası İranlı olduğu belirtilen kişi boynundan, tercüman olduğu kaydedilen kişi de göğsünden ağır yaralandı. Olayın fail veya failleri ise yaya olarak kaçtı.

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

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Fatih'te yolda yürüyen iki kişiye silahlı saldırı
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