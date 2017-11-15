Irak'tan IKBY'ye sert uyarı

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) elindeki sınır kapıları konusunda sonuna kadar beklemeyeceklerini ve bunların kontrolünü ele geçireceklerini belirtti.

Başbakan İbadi, Bağdat'taki hükümet sarayında haftalık basın toplantısı düzenledi. IKBY denetiminde bulunan sınır kapılarının kontrolünün merkezi yönetime geçmesi için sonuna kadar beklemeyeceklerini ifade eden İbadi, "IKBY merkezi yönetimle varılan anlaşmadan geri çekildi.



Bu yüzden sınır kontrolleri konusunda tahmin edemeyecekleri adımlar atacağız." diye konuştu. IKBY halihazırda Habur ve Fişhabur sınır kapılarının kontrolünü elinde tutuyor.

"MEMUR MAAŞLARINI ÖDEMEYE KARARLIYIZ"

Irak Başbakanı, IKBY'deki memurların maaşlarıyla ilgili de ödeme konusunda ciddi olduklarını aktararak, ülkedeki ekonomik durgunluğu hatırlattı.

İbadi, kalkınmanın önündeki engelin petrol fiyatlarında yaşanan düşüş olduğuna dikkati çekti. Irak Başbakanı "Merkezi yönetim olarak IKBY'deki memurların maaşlarını ödemeye kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Terör örgütü DEAŞ'la mücadele konusuna da değinen İbadi, Irak güçlerinin Enbar'ın batısındaki Cezire bölgesini kurtarmaya hazırlandığını söyledi. Başbakan İbadi, "Bunlar, devletin 2003 sonrası hiçbir şekilde gitmediği yerlerdir." dedi.

Ülkedeki yolsuzluklarla ilgili ise İbadi, reform çabasını sürdüreceklerini vurgulayarak, "Hiçbir reform hareketi, yolsuzlukla mücadele edilmeden başarıya ulaşmaz." görüşünü dile getirdi.