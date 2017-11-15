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İş makineleriyle arayanlara gözaltı

AA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 15.11.2017 23:30
İş makineleriyle tarihi eser arayanlara gözaltı

'nin Babadağ ilçesinde aramak amacıyla iş makineleriyle yaklaşık 30 metrelik tünel kazan 8 kişi gözaltına alındı.

'nin Babadağ ilçesindeki operasyonunda iş makineleriyle kaçak kazı yapan 8 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bekirler Mahallesi Gedik Çayı mevkisinde Trapezapolis yakınlarında kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, kepçe ve ekskavatör yardımıyla kaçak kazı yaptığı tespit edilen 8 kişi gözaltına alındı.

Kazı alanında 1 kepçe, 1 çekici tır ve 2 ekskavatör ele geçirildi. Yapılan incelemede zanlıların yaklaşık 30 metre uzunluğunda tünel açtığı tespit edildi.

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İş makineleriyle tarihi eser arayanlara gözaltı
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