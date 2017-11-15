Kamyonetle takla atan şoförün burnu bile kanamadı

Edinilen bilgiye göre kaza, 16:00 saatlerinde Gaziantep Yavuzeli çakal deresi mevkiinde meydana geldi. Sebze ve meyve yüklü 27 ZA 916 plakalı kamyoneti ile Araban İlçesine giden 43 yaşındaki Yasin Öksüz, direksiyon hakimiyetini kaybedince araç takla atarak durdu.

Düz duran kamyonetin içinden burnu bile kanamadan çıkan Yasin Öksüz, asfalta dağılan sebze meyveyi görünce kısa bir süre şok geçirdi. Araban İlçesine gittiğini belirten Öksüz, "Hız yapmıyordum. Araç ile sebze ve meyve bana ait ben ne olduğun anlayamadım. Araç bir anda takla attı" dedi.

YOLU TRAFİK EKİPLERİ TEMİZLEDİ

Talihsiz şoför, telefonla arkadaşlarını arayarak bilgi verdi. Olay yerinden geçen vatandaşlar durumu 156 ilçe jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma ve trafik ekiplerinin kaza yerine gelerek başka kaza olmaması amacıyla güvenlik önlemi alarak asfalta dağılan sebze ve meyve toplandı.