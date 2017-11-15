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"Kıyamam" deyip ayakkabılarını çıkardı!

DHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 15.11.2017 17:35 Güncelleme Tarihi: 15.11.2017 17:45
Kıyamam deyip ayakkabılarını çıkardı!

'de Hüsne Keser (82), kömür yardımı talebini iletmek için girdiği Vali Yardımcısı Ayhan Özkan’ın makamında, ’halı kirlenmesin’ diye ayakkabılarını odaya girişte çıkardı.

Hüsne Keser, kışın evinde yakacak olarak kullanmak için kömür yardımı talebini iletmek üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan sorumlu Vali Yarıdmcısı Ayhan Özkan'ın makamına gitti. Odayaÿgiren Hüsne Keser, ortada bulunan halının kirlenmemesi için ayakkabılarını çıkarmak istedi.

Keser, Vali Yardımcısı Özkan'ın ısrarlarına rağmen ayakkabılarını odanın girişinde çıkarıp, çoraplarıyla halıya basarak koltuğa oturdu. Vali Yardımcısı Özkan, kömür yardımı talebinde bulunan Hüsne Keser'e, yardımcı olacakları sözünü verdi. Keser, ardından ayakkabılarını tekrar giyip odadan çıkarak evine gitti.

“ÇİZMELERİMİ ÇIKARAYIM MI SEDYE KİRLENMESİN”

Vali Yardımcısı Özkan, Hüsne Keser'in ayakkabılarının altı temiz olmasına ve ısrarla çıkarmamasını söylemesine rağmen çoraplarıyla halıya bastığını söyleyerek şöyle konuştu:

"YERDE HALIYI GÖRÜNCE, 'TEMİZ HALIYA BASMAYA KIYAMAM' DİYEREK AYAKKABISINI ÇIKARDI.

Benim ısrarım üzerine de, 'Bu bizim görgümüzdür, atalarımızdan gelen bir olaydır' dedi. 'Temiz yerlere ayakkabı çıkarılarak girilir' dedi. Çıkarmaması için ısrar etmeme ve ayakkabısı temiz olmasına rağmen çıkardı. Düşüncesi ve nezaketi nedeniyle biz de kendisine teşekkür ettik."

MADENCİLER BOŞ OTOBÜSTE KOLTUKLAR KİRLENMESİN DİYE...

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"Kıyamam" deyip ayakkabılarını çıkardı!
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