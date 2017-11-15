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si 61 milyon TL

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 15.11.2017 12:13
Milli Piyango büyük ikramiyesi 61 milyon TL

yılbaşı özel çekilişinde 61 milyon TL olacak.

'nun bu yılbaşındaki yapılacak çekilişinde 61 milyon lira olarak belirlenirken, verilecek toplam ikramiye tutarı ise 349 milyon 243 bin lira olacak. Tam bilet 60, yarım bilet 30, çeyrek bilet de 15 liradan satılacak.

BİLETLER 29 KASIM'DA SATIŞTA

31 Aralık 2017'de yapılacak yılbaşı özel çekilişinde ayrıca bir adet 10 milyon lira, bir adet 5 milyon lira, bir adet 2 milyon lira, bir adet 1 milyon lira ve bir adet de 500 bin liralık ikramiye verilecek. Yılbaşı özel çekiliş biletleri, 29 Kasım Çarşamba gününden itibaren piyasaya sürülecek.

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Milli Piyango büyük ikramiyesi 61 milyon TL
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