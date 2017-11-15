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nda gıda si

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 15.11.2017 05:45 Güncelleme Tarihi: 15.11.2017 05:47
Öğrenci yurdunda gıda zehirlenmesi

’de Kredi Yurtlar Kurumu ait yurtta kalan öğrenciler, gıda si nedeniyle hastaneye kaldırıldı

Edinilen bilgilere göre olay 'de bulunan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı Erkek nda meydana geldi. İddiaya göre akşam yemeğinde verilen makarna nedeniyle yurtta kalan yaklaşık 45 öğrenci yedikleri makarnadan zehirlendi. Yemek sonrası yurtta kalan öğrencilerde başlayan baş dönmesi ve mide bulantısı nedeniyle durum sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ambulanslarla gıdadan zehirlenen yaklaşık 45 öğrenci ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Öğrencilerin birçoğu taburcu edilirken, diğer öğrencilerin tedavileri devam ediyor.

Öte yandan Erkek Öğrenci yurdu önünde ambulansların hazırda bekletildiği görüldü.

Yaşanan gıda si ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
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