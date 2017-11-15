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Onlarca birbirine girdi

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 15.11.2017 15:05 Güncelleme Tarihi: 15.11.2017 15:24
Onlarca liseli birbirine girdi

Avcılar’da öğrenciler arasında yaşanan tartışma sopalı ya dönüştü. Çok sayıda öğrencinin karıştığı ve gençlerin birbirine sopayla acımasızca vurduğu anlar çevrede bulunan kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay Avcılar Cihangir Mahallesi'nde bugün öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre kalabalık öğrenci grubu arasında okuldan çıktıktan sonra tartışma yaşandı. Bu sırada çevre de bulunan esnaf yı önlemeye çalışmak istese de tartışma kısa süre de kavgaya dönüştü. Çok sayıda öğrencinin karıştığı kavgada öğrenciler birbirlerini taş ve sopayla saldırdı.

KAVGA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kavga sırasında bir öğrenci çevrede bulunan dükkana sığınırken diğer öğrenciler bu dükkana da taşlarla saldırdı. Kavga okul çevresinde devriyede bulunan polis ekiplerinin gelmesiyle kısa sürede son bulurken, ekipler kavgaya karışan öğrencilerin bir kısmını yakaladı. Bu sırada yaşanan bu anlar çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde öğrenciler kalabalık bir şekilde tartışmaya başlıyor. Araya çevrede bulunan vatandaşlar giriyor. Ancak tartışma kavgaya dönüşüyor ve öğrenciler birbirlerine sopa ve taşlarla saldırıyor. Daha sonra bir öğrenci çevrede bulunan dükkana sığınmasıyla grup bu iş yerine saldırıyor. Olay polis ekiplerinin gelmesiyle son buluyor. Bazı öğrencilerin hafif şekilde yaralandığı kavga ile ilgili soruşturma sürüyor.

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Onlarca liseli birbirine girdi
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