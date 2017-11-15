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'de gıda si şüphesi

AA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 15.11.2017 07:39 Güncelleme Tarihi: 15.11.2017 07:40
Sancaktepe'de gıda zehirlenmesi şüphesi

'de bir nda kalan ve gıda si şüphesiyle hastanelerde tedavi altına alınan 45 öğrenciden birçoğu taburcu edildi.

Alınan bilgiye göre, Abdurrahmangazi Mahallesi Ravza Caddesi'nde Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı Mahmut Celaleddin Ökten Erkek 'nda akşam yemeğinden sonra bazı öğrencilerde mide bulantısı, baş dönmesi ve kusma şikayetleri başladı.

Durumun bildirilmesi üzerine yurda sağlık ekipleri sevk edildi.

Yurttaki öğrencilerden 45'i, gıda si şüphesiyle 112 Acil Servis ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Bu kişilerin birçoğunun taburcu edildiği, diğerlerinin ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Öğrencilerin akşam yemeğinde bulgur pilavı, tavuk eti, makarna ve ciğer yediği belirtildi.

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Sancaktepe'de gıda zehirlenmesi şüphesi
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