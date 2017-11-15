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Son dakika: Okmeydanı bağlantı yolunda bir minibüs devrildi

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 15.11.2017 15:07 Güncelleme Tarihi: 15.11.2017 15:15
Son dakika: TEM Okmeydanı bağlantı yolunda bir minibüs devrildi
Otoyolu Okmeydanı Bağlantı Yolu'nda bir minibüs devrildi. Bölgede yoğun trafik oluşurken, minibüsü kaldırma çalışmaları devam ediyor.
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Son dakika: TEM Okmeydanı bağlantı yolunda bir minibüs devrildi
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