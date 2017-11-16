Ahıska Türklerinin son kafilesi öz vatanlarına kavuştu

Erzincan'ın Üzümlü ilçesine 25 Aralık 2015 tarihinde başlayarak Ukrayna'dan kafileler halinde getirilmeye başlanılan Ahıska Türkü ailelerin son kafilesinin ilk grubu kente ulaştı. Türk Hava Yollarına (THY) ait uçakla Erzincan Havalimanı'na gelen 136 Ahıskalı, il protokolü tarafından çiçeklerle karşılandı.

Erzincan Vali Vekili Fatih Acar, gazetecilere yaptığı açıklamada, gün içinde iki uçak halinde gelecek olan 234 Ahıska Türkü'nün Üzümlü ilçesine bağlı Bayırbağ köyüne yerleştirileceğini söyledi.



Son kafileyle kentte ağırlanan Ahıska Türkü sayısının 2 bin 600'e ulaştığını ifade eden Acar, "25 Aralık 2015 tarihinden itibaren gelen Ahıska Türkü vatandaşlarımız toplam 595 evimize yerleştirilmiş oldu. Allah'ın izni ile bu sayede orada sıkıntı içerisinde olan Ahıska Türkü vatandaşlarımız ana yurtlarına gelmiş bulunuyor." dedi.

Kente gelen Ahıska Türkü Kazım İskenderov, yaptığı açıklamada, öz vatanına kavuştuğu için heyecanlı ve mutlu olduğunu belirterek, "Torunlarım öz vatanında büyüyecek, vatan sahibi olacaklar." diye konuştu.



Ahıska Türkü Zekeriya Afrova da Türkiye'ye gelmeyi hep umut ettiklerini dile getirerek "Dedelerimiz, babalarımız yüz yıllarca buraya gelmeyi umut ettiler. Şimdi torunları, çocukları geldi. Buraları görmek onlara nasip olmadı ama bize nasip oldu, çok mutluyum." ifadelerini kullandı.



Tekerlekli sandalye ile getirilen 75 yaşındaki Çiçek Gaffarov da "Vatanımız sağolsun, milletimiz sağolsun, bize hizmet eden kardeşlerimiz sağ olsun, Allah razı olsun." diyerek, mutluluğunu ifade etti.

Ahıska Türklerinin son kafilesinin ikinci grubunun da ilerleyen saatlerde kente varması bekleniyor.