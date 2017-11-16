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Altın fiyatları ne kadar? 16 Kasım Perşembe - fiyatı ne kadar? GÜNCEL

Giriş Tarihi: 16.11.2017 09:19 Güncelleme Tarihi: 16.11.2017 09:24
Altın fiyatları ne kadar? 16 Kasım Perşembe - Çeyrek altın fiyatı ne kadar? GÜNCEL

16 Kasım Perşembe günü altına yatırım yapacak olan vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren altın fiyatlarını araştırmaya başladı. '' fiyatı ne kadar'' sorusunun yanıtı ise en çok araştırılan konu oluyor. Gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını ne kadar, kaç lira oldu? Altın fiyatlarındaki son durumu güncel olarak sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz. İşte 16 Kasım Perşembe altının gram fiyatı...

Altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik vatandaşın da merakının artmasına neden oluyor. Bu alana yatırım yapacak olanlar 16 Kasım Perşembe altın fiyatlarını araştırıyor. '' ne kadar'' en çok merak edilen soruların başında yer alıyor. Peki 16 Kasım Perşembe günü çeyrek, cumhuriyet, yarım ve gram ne kadar, kaç tl oldu? Güncel altın fiyatlarına bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

Gram Altın

Alış: 159,35

Satış: 159,40

Çeyrek Altın

Alış: 256,61

Satış: 262,42

Yarım Altın

Alış: 511,62

Satış: 524,85

Tam Altın

Alış: 1.029,67

Satış: 1.055,31

Cumhuriyet Altını

Alış: 1.058,00

Satış: 1.068,00

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