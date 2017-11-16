Altın fiyatları ne kadar? 16 Kasım Perşembe - Çeyrek altın fiyatı ne kadar? GÜNCEL

Altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik vatandaşın da merakının artmasına neden oluyor. Bu alana yatırım yapacak olanlar 16 Kasım Perşembe altın fiyatlarını araştırıyor. ''Çeyrek altın ne kadar'' en çok merak edilen soruların başında yer alıyor. Peki 16 Kasım Perşembe günü çeyrek, cumhuriyet, yarım ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç tl oldu? Güncel altın fiyatlarına bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

Gram Altın

Alış: 159,35

Satış: 159,40

Çeyrek Altın

Alış: 256,61

Satış: 262,42

Yarım Altın

Alış: 511,62

Satış: 524,85

Tam Altın

Alış: 1.029,67

Satış: 1.055,31

Cumhuriyet Altını

Alış: 1.058,00

Satış: 1.068,00