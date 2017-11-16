Blender hırsızlığı kamerada

Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, İsmet Paşa Mahallesi'nde bir iş yerinden hırsızlık ihbarı üzerine harekete geçti. İş yerinin güvenlik kamerasından yola çıkan polis ekipleri, şüphelinin kimliğini kısa sürede tespit etti. İş yerinden blender çalan 28 yaşındaki Kadir K., polis ekiplerince yapılan operasyonla yakalandı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, hırsızlık anında kameralara aldırmayan şahsın rahat tavırları gözlerden kaçmadı.

Aynı suçtan sabıkası olduğu öğrenilen Kadir K.'nın emniyette sorgusunda suçunu itiraf ettiği belirtilirken, ele geçirilen blender iş yeri sahibine teslim edildi.