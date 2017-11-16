Dayan kahraman

Birleşmiş Milletler'in yardım çağrısıyla 17 Ekim 1950'de General Tahsin Yazıcı komutasında Kore
'ye giden 5 bin 90 kişilik askeri Tugay'da yer alan emekli Astsubay Süleyman Dilbirliği
(95) pazartesi günü solunum yetmezliği şikâyetiyle Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı. Üsküdar'da kızıyla birlikte yaşayan ve geçen ekim ayında bacağından bir operasyon geçiren kahraman astsubay için doktorlar, "Önümüzdeki 72 saat çok önemli. Yaşama tutunması, uygulanan tedaviye vereceği tepki önemli. Her şeye hazırlıklı olunmalı" dedi.
13 AY BABALIK YAPTI
"Yabancı Dilde En İyi Film" dalında Türkiye
'nin Oscar adayı olan ve 3 haftada 2.5 milyon izleyiciye ulaşan "Ayla" filmi, Kore'de savaşırken, ormanda küçük bir kız çocuğu bulan Süleyman Dilbirliği ile bu küçük kızın gerçek hikayesini beyaz perdeye taşıdı. "Ayla" adını verdiği Koreli küçük kıza 13 ay babalık yapan Astsubay Dilbirliği ve Ayla'nın hikâyesini anlatan film, büyük kitlelere ulaştı.
GALADAN SONRA KENDİNİ BIRAKTI
Filmin yapımcısı Mustafa Uslu, "Süleyman amca melek gibi bir insan ve onun tüm Türkiye tarafından ne kadar sevildiğini görmesini istiyorum" dedi. Dilbirliği'nin herkesin duasına ihtiyacı olduğunu söyleyen Uslu, "Geçen ay bacağında çıkan bir kitle vardı ve temizlendi. Galaya katıldığında kulağıma, 'Evlat benden bu kadar. Sen benim dileğimi gerçekleştirdin, ben de Ayla'ya verdiğim sözü tuttum' dedi. Ne demek istediğini anlamadım ama sonrasında kendini bıraktı. Doktorları da belirli bir rahatsızlığı olmadığını, yaşama tutunmayı bıraktığını söyledi. Şu an makineye bağlı. Ne olur tüm Türkiye dua etsin. Çünkü Süleyman amca da, eşi Nimet hanım da bence bu toprağa düşmüş melekler" diye konuştu.
Filmin İstanbul'da gerçekleştirilen galasına Süleyman Dilbirliği ile ölümden kurtarıp "Ayla" ismini verdiği Kim Eunja da katılmıştı.